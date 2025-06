V motorju zaslišali mijavkanje

Tržaške karabinjerje so sinoči mimoidoči obvestili o mijavkanju, ki so ga zaslišali v motorju avtomobila, parkiranega v Ulici Avgusto na nabrežju. Lastnice avtomobila niso uspeli dobiti, zato so se reševanja dveh mačjih mladičev lotili kar sami. Ob uporabi primernega orodja so enega uspeli rešiti in so ga položili na varno. Za drugega, ki je bil v težjem položaju, pa so poklicali na pomoč gasilce. Njihovo posredovanje je bilo uspešno, saj so ga previdno uspeli potegniti iz motorja. Oba mladiča sta bila nepoškodovana, bila sta sicer prestrašena, toda zdrava. Karabinjerji so ju kar sami oskrbeli in jima nudili začasno zavetišče. Zdaj ju bodo predali občinskemu mačjemu zavetišču, kjer bodo zanju poskrbeli v pričakovanju posvojitve.