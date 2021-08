V Nabrežini se je uradno začelo praznovanje sv. Roka

Geslo, ki so ga v Nabrežini od leta 2019 izbrali za praznovanje vaškega zavetnika, »In zdej nas varje sv. Rok«, sedanjost povezuje s preteklostjo. »Veliko vasi je nekoč za zavetnika izbralo sv. Roka in to predvsem kot zahvala za prebolenje epidemij, ki so grozile v raznih obdobjih.« S temi besedami je v ponedeljek zvečer v Nabrežini predsednik Športnega društva Sokol Pavel Vidoni odprl praznovanje sv. Roka.

Še pred uradnim odprtjem praznovanja in podelitvijo občinskih nagrad na igrišču Sokola se je občinstvo zbralo pred Kulturnim domom Igo Gruden, kjer je potekalo odprtje dveh razstav: Peki in nabrežinske pekarne v dvorani Kulturnega doma in Čipke, barva, kamen v Radovičevi sobi. Goste je najprej pozdravila predsednica kulturnega društva Igo Gruden Marisa Skerk, ki je tudi opozorila na trud vaških društev in organizacij pri oblikovanju letošnjega praznovanja sv. Roka.