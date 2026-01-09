V Nabrežini so dobili končno avtobusno postajo

Avtobusna postaja za vožnje v smeri proti Sesljanu je končno dobila novo in dokončno mesto na območju pred barom Fanni v Nabrežini, je na družbenih omrežjih naznanil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec. Nanjo je bilo treba neverjetno dolgo čakati.

Novo mesto za avtobusno postajo je bilo predvideno že v načrtu novega nabrežinskega trga, ki so ga slovesno predali nameni lani spomladi. Ker avtobusi ne vozijo več po trgu, je bilo treba najti novo mesto za postajo na glavni, pokrajinski cesti. »Začasno« so jo že pred poldrugim letom uredili pred pivnico Bunker, potniki pa so se pritoževali, češ da je nevarna, saj je bilo zaradi naklona ceste težko vstopiti in ravno tako izstopiti iz avtobusa.

Nova postaja, kjer je mogoče stopiti na avtobuse 39/, 43, 44 in 46, je bolj varna in udobna. Danes je tam nameščena kamnita klop, občina pa preučuje možnosti za postavitev potrebnega nadstreška.