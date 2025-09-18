V Nabrežini trčila mladoletnik z vozilom ape in avtomobil

V Nabrežini sta malo pred 21. uro na glavni cesti med železnino in šolo trčila domači mladoletnik z vozilom ape in avtomobil, ki ga je prav tako upravljal drugi domačin. Trčenje je bilo kar močno. Mladoletnik se je poškodoval, na cesti je bilo opaziti tudi nekaj krvi. Z rešilcem so ga prepeljali v bolnišnico. Na kraj so kasneje prispeli tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravljajo njene posledice, medtem ko so prisotni, med drugim tudi svojci poškodovanega mladoletnika, ob 21.15 na policiste še čakali.