V Nabrežini, Vižovljah in Ribiškem naselju merijo kakovost zraka

V občini Devin - Nabrežina so ta teden začele redno delovati tri merilne postaje za nadzor kakovosti zraka, potem ko se je zaključila faza testiranja, ki se je začela v začetku oktobra. Senzorji sproti beležijo koncentracijo prašnih delcev PM 2,5 in PM 10, ozona, dušikovega dioksida in ogljikovega monoksida.

»Zdravje naših občanov je na vrhu prioritet,« je komentiral župan Igor Gabrovec. »Zahvaljujem se občinskemu odborniku Lorenzu Celicu in njegovim sodelavcem za uresničitev te pomembne programske zaveze, do česar je prišlo še pred terminom, ki smo si ga postavili,« je dodal.

»Nadzor kakovosti zraka se v naši občini izvaja prvič,« pa je dejal odbornik za okolje in varnost Lorenzo Celic. »Merilnike smo postavili iz varnostnih razlogov, a predvsem za zaščito zdravja najmlajših. Beležili bodo pomembne informacije o kakovosti zraka, in sicer pri vrtcu v Ribiškem naselju, se pravi nedaleč od industrijskega območja v Tržiču, ob športnem centru v Vižovljah in v predelu Nabrežina - Kamnolomi.«

Naprave so trenutno v najemu, a že v prihodnjem letu bi jih občina lahko po izteku poskusnega obdobja tudi kupila. V načrtu je tudi vgradnja senzorja, ki zaznava hrup. Podatke, ki jih bodo zbrale postaje, bo Nacionalni raziskovalni center (CNR) nenehno preverjal in objavljal. Dostop do meritev ima vsak, in sicer na spletni strani map.airqino.it. Na spletni strani airqino.live/duinoaurisina pa si bo mogoče ogledati statistično obdelavo podatkov in časovne primerjave. Če bi detektorji zabeležili vrednosti, ki kažejo na morebitno nevarnost, bi deželna agencija za varstvo okolja (ARPA) hitro proučila vzroke za vir onesnaženja.

»S stalnim nadzorom in spremljanjem kakovosti zraka jamčimo občanom, da živijo v zdravem in varnem okolju,« je še dodal odbornik Celic.