V Trstu še močno odmeva včerajšnji rop draguljarne v nakupovalnem središču Il Giulia. Sredi soparnega dneva sta moška ob uri kosila s kladivom razbila izložbe in odnesla vse dragulje, ki sta jih lahko. V trgovini sta tedaj bili dve zaposleni. Takoj zatem sta peš pobegnila in skušala z dimnimi bombami zakriti svojo pot. Bila sta oblečena v črno in sta imela zakrita obraza.

Primer preiskuje policija, ki pregleduje posnetke vrste nadzornih kamer.