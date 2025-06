V Narodnem domu konec partizanske štafete

Vrednote miru, demokracije, upora proti nasilju, dela in človekovih pravic so danes odmevale v veliki dvorani Narodnega doma v Trstu na zaključnem srečanju partizanske štafete Muoviamoci, staffetta partigiana per un’altra Europa, ki jo je priredilo združenje VZPI-ANPI, da bi javnost opozorilo na potrebo po koheziji, razorožitvi in spoštovanju mednarodnega prava. Simbolična štafeta je krenila 12. junija z otoka Ventotene, kjer je med drugo svetovno vojno v taborišču nastal osnutek manifesta Za svobodno in združeno Evropo, uporniški dokument, ki je pozval k združevanju evropskih narodov. Tržaško enajsto sklepno srečanje so priredili v Narodnem domu, v prostorih, ki so simbol fašistične represije. Dogodka se je udeležil tudi državni predsednik VZPI-ANPI Gianfranco Pagliarulo.

»V času, ko vlade vlagajo v orožje več kot v socialo, potrebujemo mir in spoštovanje. Tveganje jedrske vojne postaja dan za dnem bolj realno,« je dogajanje uvedla Antonella Lestani, deželna koordinatorka VZPI, »vojna je postala sprejemljiv instrument, kot da bi bila neizogibna. Katera je vloga Evrope danes?« Lestani poziva, naj Evropa humano sprejme migrante, ki so primorani bežati iz svojih domovin, naj jih ne zapušča samim sebi sredi morja ali v libijskih zaporih. Socialne politike, je dodala, so na osnovi civilne družbe.

Iz evropskega parlamenta se je z Narodnim domom povezal evropski poslanec Matjaž Nemec, ki trdi, da so migracije v zadnjih desetletjih pripeljale na dan nove vrednote in občutke, šibkosti in strah: »Kar se dogaja v Gazi in Ukrajini, ni več sprejemljivo. Ne smemo se predati genocidu, ne smemo ga sprejeti. Evropa, če želi biti kredibilna, mora delovati zakonito in odločno nastopiti s sankcijami proti izraelski vladi.« Kaj bodo zapisali v knjigah o zgodovini našega časa, sprašuje Nemec, vsebino o miru ali o vojni in nasilju?