V Narodnem domu odprli razstavo o primorskem antifašizmu

Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi je naslov razstave, ki je sad sodelovanja med Društvom TIGR Primorske in tržaško Narodno in študijsko knjižnico (NŠK) oziroma njenim odsekom za zgodovino in etnografijo. Dvanajst panojev so včeraj popoldne predstavili v tržaškem Narodnem domu, v vhodni avli bodo na ogled vsaj do 19. septembra. Razstava sodi v program letošnje Bazovica 2025, pa tudi med preddogodke Slofesta, festivala Slovencev v Italiji.

Na pobudo slovenskega evropskega poslanca Matjaža Nemca je bila najprej na ogled v evropskem parlamentu v Bruslju januarja 2024. Zatem se je vrnila v Slovenijo, potovala po državi in na Hrvaško. »Sedaj je doma v Narodnem domu,» je včeraj povedal Milan Pahor, predsednik Odbora za proslavo bazoviških junakov pri NŠK, ki letos praznuje 80 let obstoja. »Tako kot letos mineva 80 let od osvoboditve ter 80 let od odkritij spomenikov junakom na pokopališču pri Sveti Ani in na bazovski gmajni,« je bil jasen Pahor, avtor tekstov na razstavnih panojih.

Kronološko razstava sega od leta 1920, ko so fašisti v Trstu požgali Narodni dom (v katerem je sedaj na ogled), do leta 1941, ko je bil v Trstu drugi tržaški proces, na katerem so na smrt obsodili in na Opčinah ustrelili pet antifašistov. Seznaniti se je mogoče z delovanjem tajnih organizacij Tigr in Borba, pa krščanskih socialcev, Črnih bratov in drugih antifašističnih skupin. Močan poudarek je tudi na umetnosti in kulturi ter njuni vlogi v antifašističnem boju. Skratka, obiskovalec razstave Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi dobi celosten vpogled v enaindvajsetletno zgodovino primorskega odpora.