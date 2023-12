V nedeljo protestni shod delavcev Wärtsile

Še en božič bo žalosten za delavce Wärtsile. V nedeljo, na predbožični dan, se bodo med 10. in 12. uro zbrali na protestnem shodu v mestu (lokacija še ni določena), s katerim želijo opozoriti na pomanjkanje posluha s strani finske družbe, ki ni pristala na to, da bi delavcem boljunske tovarne podaljšala čakanje na delo. To so delavci sklenili na današnjem jutranjem sestanku s predstavniki sindikatov.

Zgodaj popoldne se je na ta sestanek odzvalo vodstvo multinacionalke, ki je julija lani napovedala selitev proizvodnje ladijskih motorjev na Finsko. To se je premislilo in napovedalo, da bi lahko ukrep, ki pomaga delodajalcem in delavcem prebroditi krizno obdobje, morda le podaljšali za šest in ne več samo za tri mesece. V zameno za ta kompromis od sindikatov pričakujejo revizijo nekaterih plačnih postavk. Do sestanka s predstavniki sindikatov naj bi prišlo 27. decembra.

