V nedeljo se v Trst vrača tradicionalni sejem plošč

To nedeljo se v športno dvorano na Čarboli vrača tradicionalni sejem rabljenih in zbirateljskih vinilk, CD-jev in DVD-jev. Prireditev bo letos doživela 21. izdajo, prireja pa jo združenje Musica Libera v sodelovanju z Občino Trst.

Kot napovedujejo organizatorji, bo sejem pod eno streho združil stare in mlade glasbene navdušence, ki bodo lahko uživali v brskanju za svojimi najljubšimi albumi.

Svoje plošče bodo tu prodajali zbiratelji iz Italije, Slovenije, Hrvaške, Srbije, Hrvaške, Švice in Nemčije. Skupno pričakujejo okoli 80 razstavljavcev. Ljubitelji glasbe bodo lahko računali tudi na spremljevalne dogodke, ki jih bodo oblikovali posebni gostje. Med njimi bodo člani nekoč priljubljenih skupin, kot so Pat Heaven in Hellen, pa tudi člani tržaške metal skupine Steel Crown. Cene gramofonskih plošč na sejmu bodo imele širok razpon, na prodaj pa bodo vsi glasbeni žanri. Ljubitelji glasbe bodo tako lahko poslušali metal, disco, new wave, elektronsko glasbo, pa tudi glasbo iz animiranih filmov. Na prodaj pa bodo še majice, plakati, knjige in revije ter stare fotografije.

Sejem bo mogoče obiskati med 10. in 19. uro, za vstopnice pa bo treba odšteti po šest evrov. Otroci do 10. leta starosti bodo vstopnine prosti.