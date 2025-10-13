V neprofitnih stanovanjih narašča socialna stiska

Večplastna stiska je v stanovanjskih blokih tržaškega zavoda za neprofitna stanovanja Ater vedno bolj očitna. Na to opozarja predsednik krožka Miani Maurizio Fogar, ki je s stanovalci nekaterih najbolj prepoznavnih javnih stanovanjskih objektov v soboto sestal na tiskovni konferenci v »kači« pri Sveti Soboti. Betonski stanovanjski objekt, ki je v italijanščini znan kot »serpentone«, gosti okrog 1500 oseb, približno dvakratnik prebivalcev občine Repentabor.

Z raznimi stroški preprosto ne gre

Prebivalci velikih stanovanjskih blokov poročajo o previsokih najemninah, socialnih službah, ki niso kos potrebam ljudi, in neciviliziranem ravnanju nekaterih sosedov. Stanovalec bloka v Ulici Grego, t.i. »case dei puffi« je denimo poudaril, da njegova najemnina znaša na papirju le 80 evrov mesečno, kar bi se s slabimi 500 evri pokojnine gladko izšlo. Drugi stroški, ki jih Ater zaračuna stanovalcu, pa znašajo približno 450 evrov mesečno. Dejansko mora torej plačati 530 evrov najemnine. Glede tega je stanje pri Sveti Soboti še slabše, saj so tamkajšnja stanovanja v isti kategoriji, kot visokorazredna tržaška stanovanja.