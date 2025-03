V nesreči v Ulici Flavia udeleženih sedem avtomobilov in avtobus

V Ulici Flavia v Trstu se je okrog 15.15 pripetila nesreča, v katero je bilo vpletenih sedem avtomobilov in mestni avtobus št. 37. Poškodovalo se je devet ljudi. Nekaj so jih reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Eno osebo, ki je ostala ukleščena v avtomobilu, so iz razbitin potegnili gasilci. Na kraju so bili poleg reševalcev službe 118 in gasilcev tudi lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.

Kot kaže po nekaterih pričevanjih, naj bi avtobus trčil v avtomobile, ki so bili ustavljeni zaradi rdeče luči na semaforju.

Do nesreče je prišlo na odseku med Trgom Cagni in Ulico Benussi. Ulico Flavia so zaprli za promet, pri čemer nastajajo daljši zastoji. Voznike lokalni policisti preusmerjajo po Ulici Pietraferrata in Ulici Benussi.