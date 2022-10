V norosti našli gledališče

Gledališko-kulturni projekt Accademia della follia (Akademija norosti), ki se je razvijal na pogorišču tržaške psihiatrične bolnišnice in v času uveljavljanja razpršenega, na človeku in ne več pacientu krojenega sistema duševnega zdravstva, praznuje trideset let. Leta 1992 so skupino ustanovili Claudio Misculin, Angela Pianca in Cinzia Quintiliani. V času, ko drugačne še vedno prepogosto porivamo na rob, ostaja edina svoje vrste.

Ne gre namreč le za gledališko skupino, ki jo sestavljajo posamezniki, ki trpijo za duševno stisko in ranljivejši, temveč tudi za svojevrstno gledališko šolo, delavnico ustvarjalnosti. Ponašajo se lahko z dolgim stažem vztrajnosti, raziskovanja in iskanja svojstvene dovršenosti ter seveda gledaliških predstav.

Pomemben jubilej bodo v petek v gledališču Rossetti praznovali s trojnim dogodkom, ki bo potekal pod okriljem tržaške občine. Več o tem so včeraj na novinarski konferenci med drugim povedali predsednik društva Accademia della follia Franco Rotelli, predsednik gledališča Rossetti Francesco Granbassi, tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi in direktor oddelka za duševno zdravje Asugi Pierfranco Trincas. Led bodo v dvorani Bartoli ob 17.30 prebili s predstavitvijo nastajajočega dokumentarnega filma Erike Rossi Noi siamo gli errori che permettono la vostra intelligenza (Mi smo napake, zaradi katerih lahko obstaja vaša inteligenca) in nato ob 18. uri še knjige Accademia della follia, un viaggio lungo trent’anni, ki sta jo napisala Angela Pianca in Franco Rotelli.