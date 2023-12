V novo leto z glasbo in ognjemetom

Na Velikem trgu, ki je od začetka meseca ožarjen z lučkami, bo pestro silvestrovanje. V novo leto bodo tisoči prestopili v barvah ognjemeta s pomola Audace, še prej in po polnoči pa bodo lahko uživali ob žanrsko različni glasbi za vse okuse.

Letošnji silvestrski program je pristojni za kulturo v Dipiazzovi mestni vladi Giorgio Rossi predstavil na včerajšnji novinarski konferenci. Dejal je, da bo glasba z odra na najdaljšo noč v letu odmevala od 22.30 do poldruge ure ponoči. Pokriti oder bodo začeli postavljati 27. decembra, je napovedal Rossi in v isti sapi dodal, da so glasbeni šov poimenovali Magic Moments, kot priljubljena pesem iz leta 1957, ki jo je zložil Burt Bacharach, napisal pa jo je Hal David. Na odru se bodo zvrstili različni glasbeniki. Program bosta ob 22.30 uvedla DJ-ja Renato Pontoni in Kriss Simon. Ob 23. uri bo nastopil turinski band Divina Live, ki ima za seboj zelo uspešno leto, saj je samo letos nastopil na stotih koncertih v Italiji in drugod po Evropi. Preigravali bodo uspešnice iz sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih let.

Večer bosta povezovala voditelja Andro Merkù in Martina Riva, ki bosta poskrbela tudi za novoletno odštevanje. V novo leto bodo prisotni stopili s Straussovim valčkom Na lepi modri Donavi. Ta bo tudi uvedel veličastni ognjemet, ki bo trajal več minut. Nato pa se bo novoletna zabava nadaljevala z glasbo skupine Divina live. Veliki finale bo na programu med eno in poldrugo uro ponoči, ko se bosta vrnila DJ-ja Renato Pontoni in Kriss Simon in vrtela uspešnice Shakire, Madonne, dua Wham in Duran Duranovcev, na svoj račun pa bodo prišli tudi ljubitelji Bob Sinclaira.

