V ospredju Grčija, Španija in Portugalska

Poletna počitniška evforija je v polnem razmahu in marsikdo še vedno odšteva zadnje dneve in ure pred oddihom. Med destinacijami, ki so med Tržačani trenutno najbolj vroče, so grške in španske plaže, na lestvici priljubljenosti kraljuje tudi Portugalska, vrnil se je interes za Egipt, manj zanimanja pa je za hrvaško obalo in Italijo. Tako pravijo v treh tržaških potovalnih agencijah, ki smo jih obiskali v prejšnjih dneh. Turistični delavci opažajo tudi, da njihove stranke največ potovanj ne opravijo samo v juliju in avgustu, kar je veljalo nekoč, ampak tudi v juniju in septembru.

Pogovarjali smo se z direktorico agencije Aurora Viaggi Vero Kermez, Vlasto Žvab iz agencije Gattinoni Travel Point - Ventus Travel ter s predstavniki agencije Cividin Viaggi

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.