V ozadju umora težki družinski odnosi

Eni so pred vhod v stanovanjsko hišo na Trgu Marconi 3 položili bel cvet, simbol nedolžne žrtve. Za trenutek so se ustavili, se prekrižali in se s solznimi očmi odpravili dalje. »Giovanni, odpusti nam, ker smo bili površni. Odpusti nam, ker ti nismo znali pomagati,« se je glasilo besedilo na enem od številnih pisemc, ki so bila zataknjena med plišastimi igračami in malim rdečim tovornjakom gasilcev. Danes in včeraj miljska skupnost ni našla pravih besed, s katerimi bi opisala zločin, do katerega je prišlo v sredo zvečer, ko je 55-letna Olena Stasjuk umorila svojega devetletnega sina. Vse bolj jasno pa je ozadje družinske tragedije, dramatične razmere v odnosu med dečkom, njegovo mamo ter očetom, ki so pripeljale do krvavega epiloga. Leta skrhanih odnosov med parom, sodnih bitk, pa tudi groženj s smrtjo.

Giovanni se je rodil avgusta 2016, njegova starša sta se ločila slabo leto po njegovem rojstvu. Leta 2017 naj bi se namreč dečkove mame lotile hujše duševne motnje, zaradi katerih je poiskala pomoč v centru za mentalno zdravje pri Domju. Družini so vse od rojstva Giovannija sledile tudi miljske socialne službe. Sodišče je skrb za otroka naposled zaupalo očetu, mati naj bi namreč leta 2018 vpričo socialnega delavca zagrozila, da namerava s sinom skočiti v morje, če ji sodišče ne bo zaupalo otroka.

Situacija se je navidezno stabilizirala leta 2021. Duševno zdravje ženske naj bi se takrat izboljšalo, mati je otroka redno srečevala pod budnim očesom socialnega delavca. Še več, maja letos je sodnik odobril njeno prošnjo, da ob sredah sama preživi dan z otrokom in to po tem, ko je center za duševno zdravje pri Domju pred letom dni sestavil mnenje, v katerem so psihologi in psihiatri pozitivno ocenili duševno zdravje 55-letnice.