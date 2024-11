Na avtocestnem priključku sta v padriškem predoru v smeri Trsta okrog 14.15 trčila avtomobil in tovornjak. Eno osebo, ki se je v nesreči poškodovala, so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 na kraju oskrbeli in jo nato prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so gasilci, ki so zavarovali območje in odstranjujejo posledice nesreče ter organi pregona, ki preiskujejo njene vzroke. Promet je oviran in trenutno poteka po prehitevalnem pasu.