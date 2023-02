V pisma hčerki v Ameriki je Boris Furlan zlil dušo in srce

Po težkih letih v ječi in drugih hudih preizkušnjah je Boris Furlan s postelje ljubljanske bolnišnice začel pisati hčerki Staši v ZDA. Prvo pismo je napisal maja 1951, čemur je sledilo šestletno dopisovanje. V ta pisma je v Trstu rojeni pravnik in profesor, dvakratni obsojenec na smrt (v fašistični Italiji in komunistični Jugoslaviji) »zlil dušo in srce«, je na ponedeljkovem večeru v Društvu slovenskih izobražencev ocenila novinarka, publicistka in prevajalka Alenka Puhar.

Lep del korespondence med Borisom Furlanom (1894–1957) in hčerko Stašo (1924–2022) je zdaj zbrano v knjigi Skozi gosto noč, ki je nedavno izšla pri založbi Beletrina. V knjigi niso vsa pisma objavljena v celoti, drugače bi delo obsegalo več kot 1000 strani, je v pogovoru z Ivom Jevnikarjem pojasnila Puharjeva. Zato so se pri založbi odločili, da odlomke s filozofsko vsebino objavijo v drugi knjigi, ki bo predvidoma izšla prihodnje leto.

Ovajala naj bi ga sinova

Sveže objavljeno dopisovanje ima zato predvsem biografsko in tudi zgodovinsko vrednost. Furlan jih je namreč pisal po smrtni obsodbi na Nagodetovem procesu leta 1947 – kazen so mu nato zmanjšali na 20 let – in štiriletni samici, iz katere je bil že precej fizično in duševno bolan izpuščen na pogojno prostost. Preživljati se je moral s socialno pomočjo, ni se mogel prosto premikati, v Radovljici pa je bil tudi žrtev napada.

»Ne jamra, ne pritožuje se čez režim in življenje,« je o tem, kako je pisal Furlan, dejala Puharjeva, ki pa meni, da so pisma kljub temu dokaz krutosti povojnega jugoslovanskega režima. Ta je bil po besedah ljubljanske publicistke, znane tudi po prevodu Orwellovega romana 1984, »izrazito stalinističen«, kar pa naj bi večina zgodovinarjev težko priznala, saj se izogiba »žmohtnih izrazov«.

Ravno stiska, ki prikrito veje iz Furlanovih pisem, naj bi dokazovala nečloveškost jugoslovanskega režima in njegovih ljudi, je prepričana Puharjeva, ki se je obregnila ob obnašanje sinov Borisa Furlana. Tako prvorojenec Borut (1921–1973) kot mlajši brat Aljoša (1926–1963) naj bi očeta ovajala Udbi, pri čemer je Puharjeva dodala, da je »podatek več kot zanesljiv«.