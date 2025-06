V Praprotu po prvem prazniku spet sanjajo o vitovski in harmoniki

Le koliko je mogoče doseči z dobro zamislijo in dosti truda. V petek in v soboto se je v Praprotu dogajala prva izvedba festivala Vitovska & harmonika, ki je po eni strani hotel dati v ospredje najbolj prepoznaven proizvod tega konca Krasa, vitovsko, po drugi strani pa prepustiti oder in mikrofone enemu od najbolj priljubljenih glasbenih inštrumentov, harmoniki. Rezultat je bil praznik, ki je poživel vaško jedro in na očarljivih lokacijah, ponekod z razgledom na morje, predstavil odlične lokalne proizvode.

»Zelo smo zadovoljni,« je o poskusni izvedbi festivala dejala Pia Cah, predsednica Vaške skupnosti Praprot. Izpostavila je trud Zorana Lupinca, ki je o takšni prireditvi sanjal že leta, in ki je poskrbel za kulturni program dvodnevnega festivala. Druga polovica dvojice, ki si je omislila praznik vitovske in harmonike, je bil Danijel Lovrečič, je spomnila predsednica.

»Mi bi projekt radi ponovili,« je še dejala Cah. Seveda bo še čas za razmišljanje o obliki morebitne druge izvedbe.