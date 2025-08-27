V prestižni skupini izvedencev za podnebje tudi tržaška raziskovalka

Erika Coppola, raziskovalka na tržaškem Mednarodnem centru za teoretično fiziko (ICTP) Abdus Salam, je prestala strogi izbor med 3771 raziskovalci z vsega sveta, njeno ime pa je zdaj med 664 strokovnjaki iz 111 držav, ki bodo oblikovali prihodnje poročilo Združenih narodov o podnebju. Poleg tega bo Coppola tudi koordinirala 19 avtorjev, zadolženih za eno izmed poglavij poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC), organa Združenih narodov, ki ocenjuje znanstvene vidike podnebnih sprememb.

Tržaška raziskovalka, ki je tudi edina italijanska članica te skupine, se pri svojem raziskovanju osredotoča na regionalno podnebje in podnebne modele visoke ločljivosti. »Razumevanje, kako lahko današnje odločitve vplivajo na jutrišnje podnebje na regionalni ravni, je hkrati izziv in nujnost, bistvena za pripravo na prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blaženje,« pravi znanstvenica Erika Coppola.