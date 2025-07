V pričakovanju na Williamsa prenočile v šotorih

Najbolj zveste oboževalke so pred tržaški stadion Nereo Rocco prišle v sredo popoldne. Pripotovale so iz Rima, Apulije, celo iz njemu domačega Londona in na asfalt Ulice Valmaura postavile šotore. V njih so prenočile, da bi danes, ko se bodo ob 16.30 končno odprla vrata stadiona, prve stekle pod oder in zasedle najboljša mesta. Tista najbližja njemu - Robbieju Williamsu. Angleški zvezdnik bo nocoj, okvirno ob 21. uri, stopil na veliki tržaški oder in več kot 28.000 ljubiteljem glasbe podaril edini koncert v Italiji v sklopu letošnje turneje.

Williams je v Furlanijo - Julijsko krajino pripotoval že v torek, kot priča fotografija, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih in je Robbieja ujela na ronškem letališču.