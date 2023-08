V pripovedi Ritorni piše o povratku v Trst

Literarno nagrado Friuli - Venezia Giulia sta njena pobudnika, Dežela FJK in fundacija pordenonelegge.it prvič podelila pred štirimi leti. Ko so jo deležniki ustanovili, so imeli zelo jasen cilj. »Predstaviti našo deželo, njeno zgodovino in njeno kulturo s pomočjo literature,« kot je včeraj spomnil predsednik avtonomne dežele Massimiliano Fedriga.

Danes pa so v Lloydovi palači predstavili letošnjo nagrajenko, ki bo nagrado uradno prejela čez mesec in pol, 16. septembra, v sklopu knjižnega sejma Pordenonelegge. S pripovedjo Ritorni je nagrado letos osvojila pisateljica in scenaristka Mariolina Venezia, ki je po Italiji zaslovela s knjigami - iz katerih je razvila tudi televizijsko serijo - o javni tožilki Immi Tataranni.

Pripoved Ritorni, ki bo izšla pri založbi Italo Svevo, govori, kot daje slutiti ime, o vrnitvi Venezie v Trst. Prvič ko je obiskala mesto, ji sploh ni bilo všeč. Drugič pa jo je zelo navdihnilo. Dojela je, da je Trst zelo bogat, zaradi svoje lege in, posledično, zgodovine. »Sploh ne veš, kje naj bi začel s pripovedjo o Trstu,« je izjavila Venezia v video-intervjuju, ki ga bodo v celoti predvajali ob sami podelitvi nagrade. Zato se je odločila, da bo pisala o sebi in osebnem dojemanju mesta, raje kot o samem mestu.

Knjiga, uporabna za Tržačane

Predsednik Dežele FJK je rezultat njenega dela zelo pohvalil. »Zgodba je zame, Tržačana, zelo uporabna,« saj nam, po njegovem mnenju, omogoči vpogled v perspektivo obiskovalcev mesta. Venezia pa opiše Trst kot mesto, v katerem ni masovnega turizma. Oziroma, ki ni primerno za masovni turizem, saj »vabi k poglobitvi,« je zaključil guverner.