V pristaniščih promet upada, cene prevozov pa se višajo

Ko je marca 2021 kontejnerska ladja Ever Given nasedla v Sueškem prekopu, ki je bil zaradi tega zaprt šest dni, je bila zaskrbljenost po vsem svetu velika, saj je bil prehod po tej strateški vodni poti, po kateri poteka 30% svetovnega kontejnerskega prometa, blokiran. Zaskrbljenost zaradi tega primera se zdi skoraj nič v primerjavi s tisto, ki jo zdaj povzročajo napadi Hutijev, jemenske uporniške skupine, v bližini ožine Bab el-Mandeb na vhodu v Rdeče morje, kjer prek Sueškega prekopa poteka pot na evropske trge.

Zaradi te krize je promet v jadranskih pristaniščih upadel za 60%, zaradi preusmeritve prometa na pot okoli Rta dobrega upanja, ki je bistveno daljša, pa so se cene prevozov drastično povišale. Višje cene in zamude blaga lahko povzročijo nove in dodatne težave. O težavah in tveganjih ter iskanju alternativnih poti, če se stanje nestabilnosti podaljša, so včeraj govorili predstavniki pomorske stroke in prava na posvetu na sedežu Univerze v Trstu.

Predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino je zaradi trenutne situacije zaskrbljen, saj se na poslovnih rezultatih že poznajo vplivi, čeprav tržaško pristanišče pred vidnim upadom prometa dobro rešujejo zlasti ro -ro ladje, ki iz Turčije pripeljejo tovornjake v Trst, tu pa jih nato preložijo na vlake.

