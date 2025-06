V prometni nesreči poškodovana voznika in psiček

Včeraj popoldne je prišlo na cesti za Bazovico do trčenja med avtomobiloma. V nesreči sta se lažje poškodovali dve osebi ter psiček pasme beagle, ki se je peljal v enemu od avtomobilov. Do trka je prišlo pri križišču s cesto, ki vodi v Ricmanje oziroma cesto, ki vodi v Padriče. Voznik avtomobila znamke Volkswagen je po poročanju dnevnika Il Piccolo s Padrič pripeljal proti cesti za Bazovico. Prometnico je nameraval prečkati in zapeljati proti Ricmanjam. Zaradi slabe vidljivosti in sonca, ki mu je svetilo v oči, pa ni opazil avtomobila znamke Lexus s češko registrsko tablico, ki je vozil v smeri Bazovice. Prišlo je do silovitega trka, v katerem jo je dodobra skupila pločevina. Poškodovana sta bila tudi voznika ter pes, ki je utrpel hujši pretres možganov.

Na kraj so prihiteli reševalci službe 118 in gasilci, ki so odpravili posledice prometne nesreče. Reševalci so prevzeli v oskrbo poškodovanca in hišnega ljubljenčka, ki so ga prav tako odpeljali v katinarsko bolnišnico. Živinozdravnik je kasneje potrdil, da žival žal tvega hujše nevrološke posledice zaradi trka. Cesto za Bazovico so začasno zaprli za promet, prišlo je do večjega prometnega zastoja.