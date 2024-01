V prvem nadstropju doma Capon bodo uredili socialna stanovanja

Prvo nadstropje doma Capon na openski Mandriji bo kot kaže končno deležno prenove, ki jo bo Občina Trst v okviru širšega projekta vrednega 710 tisoč evrov financirala s sredstvi Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. V nekdanjem domu za starejše občane, ki je zaprt že več kot pet let, namerava urediti socialna stanovanja za starejše osebe in druge šibkejše subjekte.

Kaj predvideva obnova, je v petek v domu Capon pojasnila tržaška občinska odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi.

»Z obnovo prvega nadstropja se zaključuje prenova celotne stavbe, ki je najprej zaobjela pritličje ter drugo nadstropje. V prvem nadstropju bodo nastala nova stanovanja s pomočjo prispevkov iz NOO, ki zagotavlja kapitalski delež za gradbene naložbe in za socialne storitve,« je povedala odbornica. Vodja občinske socialne službe Stefano Chicco je potrdil, da bodo v kratkem določili tudi strokovne figure, ki bodo spremljale nove stanovalce, za katere je tačas ustrezno poskrbljeno.

Obnova doma Capon se vključuje v t.i. projekt housing oziroma urejanja začasnih stanovanjskih enot za posameznike in družine v socialni stiski. Med bivanjem v teh prostorih bodo uporabniki sledili prilagojeni poti, namenjeni premagovanju izrednih razmer in krepitvi osebnih virov, da bi se lažje osamosvojili.

