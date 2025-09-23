V publikaciji o življenju v zaporu

Na ženskem oddelku tržaškega zapora Ernesto Mari je nastala publikacija o življenju v zaporu in prestajanju zaporne kazni. Svoje izkušnje, občutke in vtise so udeleženke šestmesečne delavnice branja in pisanja za promoviranje socializacije in emancipacije zapornic, razlile na papir. Izdelale so tudi ilustracije in naslovnico, na katero so zapisale Noi, donne del quarto piano (Mi, ženske s četrtega nadstropja).

Ravno na ženskem oddelku tržaškega zapora so včeraj predstavili delavnico, ki je potekala med marcem in avgustom. Organizirala jo je stalna konferenca za duševno zdravje Copersamm v okviru projekta Costruire/Cambiare/dentro/fuori. Publikacijo so predstavile same avtorice - podpisale so se kot Sandra M., laly, Niki, Annamaria Morelli, Karol, LV., Katja in Bra -, voditeljici delavnice Fabiana Martini in Elisabetta Lippolis.