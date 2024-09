V Revoltelli na ogled razstava podarjenih slik

Muzej Revoltella je bogatejši za 116 slik, ki pripovedujejo o delu tržaškega slikarstva v 19. in 20. stoletju. Morske vedute, ženski in moški portreti, narava in tihožitja zaznamujejo razstavo, ki bo v muzeju na ogled do 13. oktobra. Da se muzej Revoltella lahko ponaša s tako pomembno zbirko, v kateri so dela šestnajstih umetnikov, imata zasluge zakonca Annamaria in Luciano Luciani, ki sta še preden bi bile te na dražbi (organizirala jo je tržaška dražbena hiša Stadion), kupila prav vse umetnine iz privatne zbirke Hauser.

Timmel in Scomparini

Obiskovalci muzeja Revoltella lahko tako v dvorani Scarpa občudujejo 116 različnih del, za katere je kuratorka razstave Susanna Gregorat odločila, da jih razstavijo po tematikah, ki jih obravnavajo slikarji, z dvema izjemama. Ob vstopu v dvorano ljubitelje umetnosti sprejme devet umetnin enega pomembnejših tržaških umetnikov Vita Timmla. Razstavo pa zaključujejo štiri dela Eugenia Scomparinija. Vmes je večji prostor namenjen marinam, predvsem tržaškim, pa tudi morskim motivom Benetk, Gradeža in Milj. Te so ustvarjali na primer Ugo Flumiani, Guido Grimani in Piero Marussig. Prostor so našle tudi mestne krajine Guida Marussiga in drugih.

Del razstave je namenjen portretom, ki so ločeni med ženske in moške, saj zbirka vsebuje približno dvajset slik za vsak spol. Med temi slikarji naj omenimo Cesareja Sofianopula, Carla Wostryja in Alberta Verudo. Poseben prostor je namenjen tudi tihožitjem, v katerih izstopajo Bruno Croatto in Adolfo Levier.

Zgodovina umetnosti Trsta

Kot je pojasnila kuratorka razstave Susanna Gregolat, bodo nekatera dela postala del stalne zbirke muzeja, z ostalimi pa bodo pripravljali občasne razstave, najbrž po različnih tematikah. Po njenih besedah je poslanstvo muzeja tudi to, da občane pouči o zgodovini umetnosti, pri čemer bo nova zbirka prav gotovo imela pomembno vlogo.