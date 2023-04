V Rižarni tokrat Dipiazza in Kosmina

Osrednja svečanost ob 78. obletnici osvoboditve izpod nacifašističnega jarma bo jutri ob 11. uri v tržaški Rižarni. Za mikrofonom se bosta tokrat oglasila tržaški župan Roberta Dipiazza in repentabrska županja Tanja Kosmina. Za njima bosta zbrane nagovorila še podpredsednik državnega Vzpi-Anpi Emilio Ricci ter Cristina Vascotto iz vrst tržaškega UIL v imenu sindikatov. Slovesnost se bo nadaljevala z verskimi obredi.

Ob koncu uradnega dela bo nastopil Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič s tradicionalnim koncertom Pesmi, besede in cvetje za 25. april.

Še pred tem bo ob 9.30 Odbor za spomenik padlim NOB iz Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca priredil svečanost pri spomeniku padlim v NOB iz Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca (Istrska ulica 192). Slavnostni govornik bo novinar Peter Verč, sodeloval bo Moški pevski zbor Valentin Vodnik pod vodstvom Anastazije Purič in harmonikarski spremljavi Edvina Križmančiča.