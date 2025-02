V Šempolaju skok nazaj v čas vojačkov, punčk in ostržkov

V Šempolaju pri Štalci smo se za trenutek povrnili v brezskrbna otroška leta, ko je bil čas posvečen izključno igri. Pustna skupina Šempolaj bo namreč na 56. Kraškem pustu s svojim pustnim vozom pričarala lepoto, barvitost in toplino igrač.

»V Vasi igrač, kot je naslov vozu, se vračamo v preteklost, ko otroci niso posedali pred ekrani, pač pa so se družili in se skupaj igrali. Sicer želi biti naše vabilo vsem, da se lahko spet vrnemo v ta svet, le čas si moramo vzeti za skupno igro,« je povedala Elena Legiša, ki je za bralce Primorskega dnevnika predstavila, kakšno je življenje v vasi igrač. »Vsi smo prijatelji in pri nas vlada mir: svinčeni vojaki na primer ne nosijo na ramenih bajonetov, pač pa cvetico,« je namignila.

Ob šempolajskem vozu se bodo ob vojačkih podili medvedki, piloti, punčke, baletke, ostržki in podobne igrače, tako da bo skupno kakih 110 maškar. »Nekoliko manj kot prejšnja leta, saj so se za voz odločili tudi v Slivnem in so se jim številni pridružili. Mularija gre tja, kjer je klapa, povsem razumljivo, tako je bilo tudi takrat, ko smo se pustnih vozov lotili mi,« je priznal Patrik Krevatin.