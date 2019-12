V Šempolaju vse nared za Veseli december

V Šempolaju je tudi letos ob prihajajočih praznikih že vse nared. Domače društvo SKD Vigred je poskrbelo za bogat niz prireditev za male in velike pod naslovom Veseli december, ki bodo domačinom in vsem radovednežem nasploh olepšale dni do konca leta.

Dogajati se bo začelo že danes (v ponedeljek) ob 17. uri, ko bodo v domači Štalci slovesno odprli razstavo Za ovrednotenje ljubiteljskega umetniškega izražanja v priredbi krožka Krut. Na ogled bodo izdelki Loredane Kralj – košarice, torbice, torbice za punčke, venčki in praznični predmeti, ki jih plete oz. kvačka iz raznih tekstilnih materialov – ter članic krožka Sonje Božič. Ondine Germani, France Slavec, Cristine Bogatec, Tiziane Natural, Marinke Pertot, Otilie Strajn in Mirne Viola. Slednje bodo predstavile dela, ki so nastala v sklopu delavnic risanja z akademsko slikarko Katerino Kalc oz. mozaikov z mozaicistko Roberto Škerlavaj (Ki bo prav tako razstavljala).

Istočasno bodo v Štalci odprli tudi tradicionalni božični sejem ročnih del, knjig za otroke in odrasle; obiskovalcem bodo na voljo tudi ponatisi starih voščilnic. Na sejmu sodelujejo SKD Vigred, COŠ Stanko Gruden in Združenje staršev iz Šempolaja; SKD Vigred je tako kot vsako leto poskrbelo za koledar Utrinki življenja na Krasu nekoč. Na otvoritvenem večeru bodo nastopili mali pevci in glasbena skupina Vigred. Razstava in sejem bosta odprta od torka 3. do nedelje 15. decembra, in sicer od 15.30 do 17. ure.

Brez miklavževanja pa seveda ne gre – dobri svetnik bo obiskal otroke v četrtek, 5. decembra, ob 17.30, ko jih bo pričakal v gostilni Sardoč v Prečniku. Ob tej priložnosti bo nastopila OPS Vigred in malčki si bodo ogledali predstavo Vesoljček Bibip obišče zemljo v izvedbi dramskega odseka SKD Vigred. Miklavževi pomagači bodo sprejemali darila v Štalci, v torek 3., v sredo 4. in v četrtek, 5 decembra, od 15.30 do 17.ure.

Prireditev pa bo vse do konca meseca še res veliko ...