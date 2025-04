V sesljanskem klubu Base se začenjajo glasbeni večeri

Marzinotto je didžej, producent in performer, ki spaja poglabljanja v glasbene žanre z energijo na plesišču in ustvarja inovativne remikse. Še vedno rad sega po gramofonskih ploščah, kar daje njegovim DJ setom izvirnost, v nasprotju z vse bolj razširjeno uporabo elektronskih orodij, kakršni so računalniki in kontrolerji.

Umetniški vodja lokala Fabio Carli stavi tudi letos na dogodke, ki bi bili privlačni in alternativni, ki bi presegali sezonske meje in privabili vse bolj raznoliko publiko. Za informacije in rezervacije vtipkajte številko 335 1287724.

Naslednji dogodek bo 30. aprila, ko bo na vrsti večer v sodelovanju s klubom Moritzino iz Alte Badie.