V Sesljanskem zalivu razkrinkali četverico nezakonitih taksijev

Tržaška finančna policija je v Sesljanskem zalivu odkrila omrežje nezakonitih taksijev. Šlo je za četverico vozil tako z italijanskimi kot slovenskimi registrskimi tablicami. Enega od teh so registrirali na ime neprofitne organizacije in torej obenem zlorabljali njeno premoženje. Vozniki so pred najbolj obiskanimi lokali ponujali plačljiv prevoz številnim tamkajšnjim prisotnim.

Za prevoz zahtevali 20 evrov

Nadzorno akcijo so izvedli v sodelovanju s tržaško prefekturo in s pomočjo lokalnih policistov, so danes sporočili in pojasnili, da so vozniki »na črno« zahtevali dvajset evrov tudi za kratke razdalje. Enemu izmed voznikov so poleg tega ob preizkusu alkotesta dokazali prisotnost alkohola v krvi.

Vozniki bodo morali zdaj plačati upravno kazen, ki se suče med 1.812 in 7.249 evri. Odvzeli so jim poleg tega vozniško dovoljenje za obdobje od štirih do dvanajstih mesecev in zasegli avtomobile.