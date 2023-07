V Sesljanu pijani maturantki odvzeli vozniško in zasegli avtomobil

V Sesljanskem zalivu je danes ponoči praznovala opravljeno maturo, nato je sedla za volan in se nameravala vrniti domov. Ustavili so jo karabinjerji iz Devina, ki so opravili alkotest. Pokazal je, da je maturantka, sicer voznica začetnica, občutno pregloboko pogledala v kozarec, saj je imela kar trikrat več alkohola v krvi od dovoljenega. Karabinjerji so ji odvzeli vozniško, poleg tega so zasegli avtomobil. Podobna usoda je doletela 43-letno Tržačanko, ki pa je imela v krvi kar štirikrat preveč alkohola.