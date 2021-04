V Škednju dihajo bolj čist zrak

»Umberto Saba je plaval v tukajšnjem morju,« je izjavil Fabio Scoccimarro, pristojen za okolje v deželni vladi Furlanije - Julijske krajine, na srečanju ob prvi obletnici zaprtja železarne in se ozrl proti škedenjski obali, ki je zdaj ponovno vidna. Veliko večino objektov, ki so sestavljali znano tržaško tovarno, so namreč v celoti ali delno porušili. »Dela potekajo kot po načrtu, kakovost zraka pa se je v dvanajstih mesecih izredno izboljšala in z njo tudi kakovost življenja Škedenjcev ter vseh Tržačanov,« je dodal Scoccimarro in predstavil študijo deželne agencije za okolje Arpa, iz katere izhaja da je od ugašanja plavža in koksarne do danes odstotek škodljivih delcev PM10 upadel za dve tretjini. Vrednosti so zdaj enake tistim, ki jih tehniki dnevno beležijo v središču mesta, le redki so dnevi, ko se zaradi del na območju ponovno pojavita dim in črn prah.

V študiji so primerjali kakovost zraka v obdobju med 10. aprilom 2020 in 31. marcem 2021 z izsledki iz obdobja med 1. januarjem 2018 in 9. aprilom 2020. V zraku so izmerili količino PM10, benzena in benzopirena na štirih točkah v Škednju (v ulicah San Lorenzo in Selva, Carpineto, Ponticello in Pitacco) ter podatke primerjali s tistimi, ki so jih v istem obdobju pridobili v središču mesta na trgih Carlo Alberto in Rosmini. Na obeh območjih so v enem letu opazili izboljšanje kakovosti zraka.

Porast škodljivih delcev v zraku so beležili le trikrat v prvih mesecih tekočega leta: 21. januarja, 25. in 27. februarja ter 31. marca in 1. aprila.