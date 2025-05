V Škednju ponoči goreli štirje avtomobili

V noči na petek (9. maja) so v Škednju goreli štirje avtomobili, ki so bili parkirani v Ulici Giardini. Do požara naj bi prišlo približno ob 3. uri. Dve osebi naj bi se lažje poškodovali, ker sta skušali svoja vozila rešiti pred ognjenimi zublji.

Primer preiskuje policija, ki je bila na prizorišču z gasilci. Ogenj naj bi bil namerno podtaknjen, saj naj bi po poročanju krajevnih medijev nadzorne kamere ujele moškega s kapuco med dejanjem. Ni pa še jasno, če je ta požar povezan z ostalimi, do katerih je v Trstu prišlo v prejšnjih mesecih.