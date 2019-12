V Skladišče 26 nameravajo preseliti tudi zbirko Naravoslovnega muzeja

Carlotta, več kot pet metrov dolg beli morski pes, ki so ga leta 1906 ujeli v severnem Jadranu, se bo po vsej verjetnosti spet selil. Prvič bo selitve deležen tudi Antonio, eden najbolje ohranjenih dinozavrov v Italiji. Dva orjaška eksponata bosta iz Naravoslovnega muzeja šla v Skladišče 26 v starem pristanišču, kamor se - vsaj po zadnjih napovedih tržaškega občinskega odbornika za kulturo Giorgia Rossija - ne bo selila zgolj zbirka Pomorskega muzeja, kot je bilo sprva predvideno. Z dotično lokacijo pa je povezana še ena novost: od februarja prihodnje leto bo Skladišče 26 vsak dan dosegljivo z avtobusi, ki bodo čez dan vozili na trasi Borzni trg - Skladišče 26.

To je ob včerajšnjem odprtju manjše razstave o ribištvu v Skladišču 26 (več o njej v sosednjem članku) povedal občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi, ki je prepričan, da se muzejski zbirki Pomorskega in Naravoslovnega muzeja dopolnjujeta. »Časovni okvir selitve Naravoslovnega muzeja še ni predviden, saj moramo v tej fazi šele začeti projektiranje Pomorskega muzeja, ki smo ga poverili španskemu arhitekturnemu biroju Vazquez Consuegra. Ekipa arhitektov bo prihodnji mesec obiskala Trst in ob tisti priložnosti jim bomo sporočili, da nameravamo v Skladišče 26 preseliti tudi zbirko Naravoslovnega muzeja, saj imamo na voljo kar 23 tisoč kvadratnih metrov veliko površino, ki jo lahko napolnimo z raznolikimi znanstvenimi vsebinami. To našo željo bodo morali upoštevati pri projektiranju,« je svojo vizijo bodočega muzejskega centra predstavil odbornik, ki je ob tem tudi spomnil, da bodo javna sredstva sicer res dobili za projektiranje Pomorskega muzeja, a ta namembnost v muzeju ne izključuje drugih znanstvenih vsebin.