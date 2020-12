V skladišču 26 nov muzej za istrsko, reško in dalmatinsko kulturo

Spomin na množični odhod Italijanov iz Istre, z Reke in iz Dalmacije se iz skladišča 18 seli v skladišče 26 vedno v starem tržaškem pristanišču. Odločitev je včeraj sprejela tržaška občinska komisija za kulturo in vzgojne dejavnosti, ki ji predseduje svetnica Manuela Declich (Liga). Selitev se bo začela takoj po zeleni luči občinskega sveta, kar pomeni zadnje dni iztekajočega se leta, je potrdil občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi. Večji del postopka bo nato potekal januarja in februarja.

Stari sedež že dolgo ni bil več primeren kraj, v katerem ohranjati premično kulturno dediščino kompleksnega poglavja polpretekle zgodovine. Streha pušča, vanj poleg dežja pronica vlaga, eksponati niso primerno shranjeni in ovrednoteni,varnost obiskovalcev je na kocki. Skladišče 26 pa je kraj, v katerega tržaška občinska uprava sistematično vlaga. Italijanska vlada je za tamkajšnjo ureditev pomorskega muzeja namenila 33 milijonov evrov. V drugem nadstropju bo na dva tisočih kvadratnih metrih zaživel tudi nov občinski muzej za istrsko, reško in dalmatinsko kulturo. Na ogled tako predmeti ezulov, ki so doslej bili v skladišču 18, kot tiste, ki jih hrani Deželni zavod Irci v Ulici Torino. Tam so pred petimi leti poskrbeli za stalno razstavo na temo eksodusa in tradicije italijanskega prebivalstva v omenjenih krajih. S tem da bo muzejska dejavnost – tako še Rossi – dobila novo domovanje v skladišču 26, se bo lahko zavod Irci posvečal zlasti svojemu primarnemu poslanstvu, to je raziskovanju.