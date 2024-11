V Slovenijo prevažal skoraj dve toni rib neznanega izvora

V kombiju z romunsko registrsko tablico sta bili skoraj dve toni rib neznanega izvora. To je tržaška pristaniška kapitanija v sodelovanju s finančnimi policisti ugotovila med kontrolami na italijansko-slovenski meji.

Moški je iz Italije v tujino nezakonito prevažal 1948 kilogramov krapov, smučev, somov, jesetrov, postrvi in drugih rib, so danes dopoldne sporočili s pristaniške kapitanije. Ni razpolagal z dokumenti o njihovem izvoru in je kršil tako državne kot evropske zakone na področju ribolova. Ribe so mu zato zasegli in mu naprtili 1500 evrov globe. Veterinarji bodo zdaj preverili, ali se jih lahko zaužije, drugače jih bodo morali uničiti, so še pojasnili.