V soboto slovesnost na šohtu

Letos mineva 20 let od uvedbe dneva spomina na fojbe in množični odhod Italijanov iz Istre in Dalmacije, tako da so Občina Trst in Odbor za žrtve fojb oz. Lega nazionale prispevali bogat program, ki v 21 dneh ponuja 24 dogodkov, med katerimi je šest vodenih obiskov po Skladišču 18 oz. po novem po Skladišču 26 v Starem pristanišču ter izredno odprtje muzeja istrskih beguncev na Padričah. Višek bo kajpak v soboto s slovesnostjo na bazovskem šohtu ob 10.30, še pred tem bodo ob 9.30 položili venec k breznu v Bršljanovci med Opčinami in Colom (t.i. fojba št. 149), kot sta potrdila predsednik združenja Lega Nazionale Paolo Sardos Albertini in tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi.

Da je bila to tragedija, »ki je zaobjela tudi sosednje narode, se pravi Hrvate oz. Slovence in uničila svet, v katerem so živeli v sožitju,« je opozoril Rossi. Kot sicer rad ponavlja župan Dipiazza, je tudi sam hitel spomniti na proces vzpostavljanja miru, ki ga zasleduje Občina Trst, in torej na koncert treh predsednikov in nazadnje na stisk roke slovenskega in italijanskega predsednika pred šohtom.

O največji tragediji, ki je kdaj prizadela ves italijanski narod in »ne le nas«, je nato spregovoril Sardos Albertini. Zgodba o fojbah in eksodusu zaobjema po njegovi oceni tri trenutke. Prvi je tragedija fojb, ki se danes počasi razjasnjuje. »Ni šlo za spopad zaradi narodnosti, pač pa smo bili žrtve zgodovinskega dogodka: uresničila se je Titova revolucija, ki je tako kot vse revolucije temeljila na terorju. In njene žrtve smo bili mi, Slovenci in Hrvati, tako da govoriti danes o fojbah ni več razlog za delitve in polemike med Italijani in Slovani, ampak mora biti vse bolj razlog za enotnost, saj smo vsi doživeli isto tragedijo, isto trpljenje.«

Če se bo prireditve na šohtu udeležila tudi predsednica italijanske vlade Giorgia Meloni, včeraj ni bilo znano. Organizatorji s predsedstva vlade še niso prejeli nobene potrditve, čeprav kaže, da so vse bolj utemeljene informacije, po katerih naj bi Giorgia Meloni v soboto bila v Trstu, kjer naj bi na železniški postaji na prvem peronu stopila na letošnjo novost – na vlak spomina na fojbe in eksodus.