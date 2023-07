V soboto v Sesljanu odvzeli štiri vozniška dovoljenja

V sklopu projekta Triesteguidasicura so karabinjerji v sodelovanju z osebjem zdravstvenega podjetja Asugi v soboto ponoči ponovno pregledovali voznike, ki so vozili iz Sesljanskega zaliva.

Zdravniki so izvedli 25 testov sline, med katerimi so odkrili enega pozitivnega, karabinjerji pa so s pomočjo alkotesta prestregli moška in žensko, ki so vozili z višjo vsebnostjo alkohola v krvi, kot je dovoljena. V enem primeru je bila ta trikrat višja. Vsem štirim so odvzeli vozniško dovoljenje in jih ovadili zaradi vožnje v vinjenem stanju.

Kontrole, ki jih izvajajo karabinjerji, cestna in lokalna policija ter finančna policija v sodelovanju z zdravstvenim podjetjem Asugi, bodo trajale celo poletje.