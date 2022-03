V spomin na padle domačine

Slovensko kulturno društvo Lonjer – Katinara je v soboto popoldne priredilo občuteno slovesnost v spomin na domačine, ki so 21. marca 1945 padli med napadom na lonjerski bunker. Dobro obiskan dogodek so uvedli s sprevodom, ki je krenil iz lonjerske telovadnice in pristal pred spomenik. Tam je domači zbor Tončke Čok pod vodstvom Manuela Purgerja in s spremljavo Emila Cancianija na harmoniki zapel venec partizanskih pesmi, predsednica društva Martina Pincer pa je prisotne v krajšem govoru spomnila na dogajanje, ki je pred 77 leti pretreslo skupnost. Članica zbora Annamaria Ucmar je pri spomeniku prebrala dve poeziji Karla Destovnika Kajuha Materi padlega partizana in italijanski prevod pesmi Kje si mama.

Proslava je letos del širšega projekta, s katerim želijo mladi člani društva počastiti spomin partizanov padlih za svobodo »in srečnejšo bodočnost«, kot je zapisano na spomeniku. Na sedežu je namreč na ogled razstava Lonjer, partizanska vas, ki je nastala že pred leti, a so jo za to priložnost predstavili v dvojezični obliki. Prav tako v slovenščini in italijanščini je istoimenska knjiga, ki jo bodo predstavili ob koncu aprila. V lonjerski telovadnici bodo v nedeljo, 10. aprila, ob 17. uri gostili TPPZ Pinka Tomažiča, v soboto, 30. aprila, pa bodo niz dogodkov zaključili s proslavo na prvomajski predvečer.