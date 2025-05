V središču Trsta še naprej gost promet

Gost promet še naprej drži v šahu Trst. Po številnih ulicah, zlasti na nabrežju v mestnem središču so dolge vrste avtomobilov že običajen prizor. Mnogi turisti iz bližnjih držav so namreč dni med veliko nočjo in prvim majem izbrali za obisk mesta v zalivu. »Pločevinaste kače« so zlasti pogoste pri rimskem gledališču, se pravi pred parkiriščem San Giusto, kjer številni parkirajo. Največjo zmedo so sicer zabeležili včeraj (2. maja), ko so težave povečale prometne nesreče. Danes (3. maja) se je položaj rahlo izboljšal. Stanje nadzorujejo lokalni policisti.

Oglasilo se je več krajevnih politikov zlasti iz vrst levosredinske opozicije, ki desnosredinsko obarvani mestni vladi očitajo pomanjkanje prave strategije na tem področju. Parkirnih mest namreč že tako primanjkuje, večje parkirne hiše v središču Trsta so zato zlasti za zunanje obiskovalce zelo mamljive, lahko povzamemo kritike.