V sredo zborovanje za Gazo v Miljah

V Miljah je trenutno v polnem teku miljski poletni pust, vendar pri Društvu Slovencev miljske občine in drugih lokalnih društvih ter organizacijah niso mogli odlašati in počakati, da gre prireditev mimo, »kajti premočen je krik trpečih v Palestini«. Zato so se društva, stranke in sindikat odločili, da se odzovejo: v sredo, 13. avgusta, ob 18. uri bo na Trgu republike v Miljah zborovanje za Gazo.

Pobudniki so zapisali sledeče: »V tej splošni moriji smo se osredotočili na obroben primer, ki je verjetno ostal neopazen med stotinami podob od lakote hirajočih otrok ali obstreljenih ljudi na krajih, kjer delijo hrano. A vendar se nam je zdela še posebno kruta prepoved dostopa do morja, kar ne omogoča niti minimalne stopnje higiene, ki jo ženske potrebujejo ob pomanjkanju vložkov, ko imajo mesečno menstruacijo, čeprav je iz pričevanja taboriščnic znano, da je po nekajmesečnem stradanju ženske niti nimajo več.« Zato so v vabilu zaprosili udeležence, da si nadenejo rdeč šal v znamenju solidarnosti.