V Starem pristanišču gorelo skladišče, evakuirali tri osebe (video)

V tržaškem Starem pristanišču je danes popoldne okrog 16.15 gorelo v stavbi, znani tudi kot Skladišče 2a. Na kraju so gasilci, ki so požar ob 17.15 v glavnem pogasili. Iz stavbe so evakuirali tri osebe. Po prvih podatkih se ni nihče poškodoval.

Gasilce so poklicali mimoidoči, ki so opazili, da iz oken uhaja dim. Po prvih podatkih kaže, da se je požar vnel zaradi ognja, ki ga je prižgala skupinica migrantov, da bi se segrela. V tamkajšnjih prostorih naj bi namreč našli začasno zatočišče.

Gasilci preverjajo celotno stavbo, da ne bi v njej morebiti bilo drugih ljudi. Po pogasitvi požara bosta na vrsti zavarovanje objekta in bonifikacija.