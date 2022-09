V Starem pristanišču park s 680 drevesi

Po 150 letih bo Trst dobil nova zelena pljuča. Podoba parka v Starem pristanišču je tudi uradno znana. Na približno šest hektarjev velikem prostoru bodo zasadili 680 manjših in srednje velikih dreves 13 različnih avtohtonih vrst ter pohodne travne mešanice, uredili bodo dva trga, dva kilometra dolgo kolesarsko stezo, otoke z vodo, vodomete, padajoče slapove, površine za rekreacijske in športne aktivnosti, postavili bodo tudi sodobno urbano opremo. Vse zelene površine bodo uporabne, kar pomeni, da bo po njih mogoče hoditi. Na območju novega parka bodo ohranili skoraj vse železniške tire, žičniška infrastruktura pa ne bo več tekla sredi parka, ampak ob robu, bliže Miramarskemu drevoredu. Projekt naj bi začeli uresničevati januarja prihodnje leto, končali naj bi ga do konca leta 2026. Višina naložbe je ovrednotena na 21 milijonov evrov, ves denar bo prišel iz sklada za okrevanje in odpornost.

Podrobnosti novega parka je njegov avtor, genovski arhitekt Alfonso Femia iz istoimenskega biroja, čigar tržaški sogovornik je arhitekt Giovanni Damiani, predstavil na današnjem srečanju v Skladišču 26. Uvodoma je povedal, da je tržaško Staro pristanišče polno specifik, zaradi katerih je bolj kot sredozemskim podjetjem podoben tistim na severu Evrope. Povedal je, da bo novi linearni park, pri projektiranju katerega je upošteval smernice nemškega krajinskega arhitekta Andreasa Kiparja, dolg tri kilometre, od centra mesta do barkovljanskega parkirišča Bovedo. Postopno urejanje in sprotno vzdrževanje sorazmerno velike zelene površine je vodila inovativna zamisel o dodajanju novih prvin parka k osnovnim ureditvam terena in poti. Zasnova novega parka gradi na ideji vzpostavitve drevesnice v skladišču Piccola Locanda, ki je nekoč služilo kot menza za pristaniške delavce.