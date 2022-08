V Starem pristanišču prvi obrisi zelenih površin

Tržaški župan Roberto Dipiazza in ožji sodelavci so v preteklih dneh vendarle videli idejno zasnovo za ureditev linearnega parka, ki ga načrtujejo v Starem pristanišču, in sicer na območju od četrtega pomola do Skladišča 26. Arhitekt Alfonso Femia je v okviru končne ureditve celotno površino ozelenil z različnimi vrstami dreves in grmovnicami ter trajnicami. Skozi zelenico parka je speljal sprehajalno pot, opremljeno z lesenimi klopmi brez naslonov in sodobno urbano opremo.

Širša javnost bo podrobnosti prvih pljuč Starega pristanišča pobliže spoznala septembra, ko bo Občina Trst organizirala srečanje, na katerega bodo povabili tudi avtorje projekta. Prvi mož arhitekturnega biroja AF517 Alfonso Femia, ki ima sedež v Milanu, Genovi in Parizu, je na projektu ureditve parka, za katerega bo šlo 21 milijonov evrov iz evropske malhe (PNOO), delal skoraj štiri mesece. Župan Dipiazza mu je naročilo izročil prve dni aprila, ob tisti priložnosti je arhitekta prosil, naj projekt pripravi do začetka junija, a očitno to ni bilo mogoče. Ob tisti priložnosti so pripravili tudi srečanje z novinarji, na katerem so pojasnili, da so arhitektu naročili pripravo izvedbenega načrta v skladu s smernicami nemškega arhitekta Andreasa Kiparja, ki so ga lani zadolžili za pripravo strategije ozelenitve degradiranega območja.

Femia je v preteklih mesecih s kolegi zelo natančno preučil sto tisoč kvadratnih metrov veliko površino med starimi skladišči. Na območju je predvidel posaditev srednje visokih dreves, pri izbiri naj bi upošteval avtohtone vrste in rastne pogoje, ki so značilni za Trst.