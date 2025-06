V svetovnem prenosu prve fotografije neraziskanih predelov neba

Čilski »škorenj« je preko svojega objektiva končno poslal v javnost prve posnetke iz globokega vesolja. Iz največjega teleskopa na svetu, ki se nahaja sredi puščave Atacama in ga zaradi njegove oblike primerjajo obuvalu, so se v preteklih dneh na slovesnosti v neposrednem svetovnem prenosu pojavile prve fotografije še neraziskanih predelov neba. Pri delovanju optičnega in digitalnega orjaka sodeluje tudi nacionalni zavod za astrofiziko Inaf v Trstu, ki je v ponedeljek priredil skupinski ogled neposrednega prenosa.

Teleskop stoji na vrhu 2682 metrov visoke gore Cerro Pachón. Gradili so ga skoraj deset let in ga poimenovali po Veri Cooper Rubin, ameriški znanstvenici, pionirki na področju raziskovanja hitrosti vrtenja galaksij. Nastal je v sklopu projekta Legacy Survey of Space and Time, njegovo gradnjo je financirala fundacija za znanost Združenih držav Amerike (U.S. National Science Foundation). Njegovo delovanje pa omogočajo številni zavodi za astrofiziko in astronomijo.

»V čast nam je, da smo lahko del tako pomembne skupnosti in da sodelujemo pri dogodku, ki je prava prelomnica v zgodovini znanosti ,» je v ponedeljek v dvorani Margherite Hack povedal direktor Inafa Fabrizio Fiore. Značilnosti teleskopa je orisal tehnolog Enrico Giro. Glavno zrcalo ima 39 metrov premera, teleskop pa še štiri manjše leče. Glavno zrcalo sestavlja 800 šestkotnikov, vsak izmed njih ima premer 1,4 metra. Pokrito je z 80-metrsko kupolo. Največja doslej izdelana kamera ima 3200 milijonov pikslov in ponuja največji in najbolj podroben pogled na vesolje doslej. Vsake tri noči posname nebo južne poloble s ciljem, da bi v desetih letih ponudila vpogled v razvoj enega dela vesolja. Astrofiziki bodo raziskovali na štirih področjih, to je na razvoju »domače« galaksije, Rimske ceste, razumevanju črnih lukenj in temne snovi, popisovanju vesoljskih teles v sončnem sistemu in spremembah neba.

Visoka ločljivost omogoča opazovanje nebesnih teles, ki jih je bilo doslej težko opaziti. Znanstveniki predvidevajo, da bo Rubin v svoje kamere vsako noč ujel 10 tisoč sprememb in redkih pojavov ter več kot 800 posnetkov za vsak predel nočnega neba.