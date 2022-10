V tovornem delu kombija brez oken in zračnikov prevažal 19 migrantov

V soboto zvečer in v noči na nedeljo so policisti v dveh različnih intervencijah aretirali tri tihotapce migrantov. Pri Orehu so v soboto zvečer ustavili kombi slovenskih registrskih tablic, ki ga je vozil 35-letni bolgarski državljan. V njem so odkrili 19 oseb, med njimi devet mladoletnih, državljanov Turčije, Irana in Sirije. Natlačene so bile na tleh v prostoru brez oken in zračnikov.

V noči na nedeljo so policisti pri Sv. Soboti opazili dva luksuzna avtomobila z zatemnjenimi šipami, ki sta se ustavila v Ul. Palatucci v tamkajšnjem parkirišču. Ker se jim je dogajanje zazdelo sumljivo, so ju preiskali in v enem odkrili tri migrante, eden je bil v prtljažniku. Za volanom avtomobila, ki je vozil spredaj in je torej imel izvidniško vlogo, je bil 24-letni državljan Kosova, za volanom drugega avtomobila, v katerem so bili migranti, pa je bil 24-letni državljan Bosne in Hercegovine.

Vse tri tihotapce migrantov so prepeljali v tržaški zapor, kjer bodo na razpolago sodni oblasti.