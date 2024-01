Lokalni policisti so izsledili in ovadili 36-letnega L.F., ki je v trafiki ogoljufal prodajalko in si nezakonito prisvojil približno 400 evrov. Nekaj dni pred božičem je na prodajnem mestu stavnih listkov zaprosil za polnjenje svojega igralnega računa, pri čemer je prodajalki izročil bankomat, operacija pa se ni zaključila, ker je bila transakcija neuspešna. Ženski je rekel, da bo denar takoj dvignil in ga izročil, toda so se za njim izgubile vse sledi. Med operacijo je nepridiprav uspel prestreči prodajalkino varnostno kodo, pri čemer je kljub neuspeli transakciji vseeno uspel napolniti svoj igralni račun s približno 400 evri in je ogoljufal prodajalko. Ko je ugotovila je, da je bila žrtev goljufije, je dogodek prijavila lokalnim policistom, pri čemer jim je tudi v skopih obrisih opisala moškega. Lokalni policisti so z ogledom posnetkov nadzornih kamer v bližini trgovine uspeli ugotoviti identiteto moškega in številko registrske tablice avtomobila, s katerim se je odpeljal. Odkrili so med drugim, da gre za vozilo, ki je bilo ukradeno v kraju Ascoli Piceno. Goljuf pa je že večkrat imel opravka s pravico.

Moškega so lokalni policisti ustavili med kontrolo v mestu. Skrival je med drugim bankomat, ki ga je uporabil za goljufijo. Ovadili so ga zaradi nezakonitega prisvajanja in zaradi goljufije. Avtomobil so izročili lastniku.