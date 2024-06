Malo pred 21. uro sta v križišču med ulicama Cadorna in San Giorgio pri tržaškem mestnem nabrežju trčila avtomobila ford focus in ranult captur. Slednji je pripeljal iz Ulice Cadorna in izsilil prednost fordu. V trčenju sta se dve ženski poškodovali, menda lažje. Na kraju so bili lokalni policisti in služba 118.

Popoldne okrog 15. ure pa je vozilo v Ulici D'Alviano podrlo enajstletnega pešca. Dečka so z rumeno triažno kodo sprejeli v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo.